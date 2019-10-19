Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta sürücülere yönelik alkol denetimi
Son Dakika 3. Sayfa Şuhut'ta sürücülere yönelik alkol denetimi

Şuhut'ta sürücülere yönelik alkol denetimi

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde trafik ekipleri tarafından sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı.

Şuhut'ta sürücülere yönelik alkol denetimi, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde trafik ekipleri tarafından sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı.


Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Şuhut Afyonkarahisar yolu güzergahında uygulama yaptı. Seyir halinde bulunan sürücüler durdurularak alkol testi yapıldı. Kimlik ve sürücü belgesi sorgulamalarının da yapıldığı uygulamada alkollü olarak sürücülere para cezası uygulandı. Yapılan uygulamalarda 40 araç kontrol edilirken 6 araca toplam 4 bin 12 lira para cezası uygulandı. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından rutin olarak denetimlerin devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Emniyet Müdürlüğü, Afyon, Şuhut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:01 Kaynak: İHA
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