Şuhut'ta tandır yangını - Son Dakika

Şuhut'ta tandır yangını
02.04.2021 09:47
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir tandır evinde çıkan yangın çevreye sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir tandır evinde çıkan yangın çevreye sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Şuhut ilçesine bağlı İcikli köyünde Bilal Gökçe'ye ait tandırda, ekmek yapıldıktan sonra kalan külden yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa bir süre içerisinde söndürülerek köy evlerine sıçraması engellendi. Tandır yangını köy halkını büyük bir korku içinde bırakırken, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmaları ise alevlerin çevredeki köy evlerine sıçramaması sevindirdi. - AFYONKARAHİSAR
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