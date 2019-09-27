Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta tescilsiz motosikletler toplanıyor
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Şuhut'ta tescilsiz motosikletler toplanıyor

49 dakika önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından tescilsiz motosikletler toplandı.

Şuhut'ta tescilsiz motosikletler toplanıyor, System.String[]

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından tescilsiz motosikletler toplandı.


Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından ilçedeki mahalle, sokak ve cadde aralarında tescilsiz motosikletler toplanarak çekici yardımıyla motosiklet toplama merkezine gönderildi. Trafik ekipleri denetimlerin devam edeceğini belirtilirken, tescilsiz motorlara toplam 5 bin 38 lira para cezası uygulandığı belirtildi. Ayrıca 3 motosikletin ise motosiklet toplama merkezine götürüldüğü ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR

Emniyet Müdürlüğü, Afyon, Şuhut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:20 Kaynak: İHA
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