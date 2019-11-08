Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta tescilsiz motosikletlere ceza yağdı
Son Dakika 3. Sayfa Şuhut'ta tescilsiz motosikletlere ceza yağdı

Şuhut'ta tescilsiz motosikletlere ceza yağdı

7 saat önce

Şuhut'ta tescilsiz motosikletlere ceza yağdı 14 motosiklet sürücüsüne 17 bin 356 lira para cezası, 6 motosiklet ise trafikten men edildiAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tescilsiz motosikletler toplanarak...

Şuhut'ta tescilsiz motosikletlere ceza yağdı

14 motosiklet sürücüsüne 17 bin 356 lira para cezası, 6 motosiklet ise trafikten men edildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tescilsiz motosikletler toplanarak otoparka çekildi.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından ilçe merkezinde tescilsiz motosikletler toplandı. Şuhut ilçesinin cadde ve sokaklarında toplum huzurunu bozucu davranışlarda bulunan, motosiklet egsozunu patlatma gibi trafik kurallarına uymayan davranışlarda bulunan tescilsiz motosikletler toplanarak çekici yardımı ile otoparka çekildi. 14 motosiklet sürücüsüne toplam 17 bin 356 lira para cezası uygulanırken, 6 motosiklet ise trafikten men edildi. Trafik ekipleri tarafından denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Şuhut'ta tescilsiz motosikletlere ceza yağdı

Emniyet Müdürlüğü, Afyon, Şuhut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:34 Kaynak: İHA
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