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Son Dakika 3. Sayfa Şuhut'ta trafik kazası: 1 yaralı

Şuhut'ta trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, traktör ile aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Şuhut'ta trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, traktör ile aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Şuhut-Anayurt köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar- Isparta karayolunun 31. kilometresinde seyir halinde bulunan Kamil A. yönetimindeki 07 LZ 491 plakalı traktör ile aynı istikamette bulunan Hüseyin T. yönetimindeki 03 RJ 959 (33) kamyonet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından 03 RJ 959 plakalı kamyonet içerisinde bulunan yaralı Merve I. (24) Şuhut Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Şuhut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:45 Kaynak: İHA
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