Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta Trafik Kazası -Trafik Kazasında Maddi Hasar Meydana Geldi

Şuhut'ta Trafik Kazası -Trafik Kazasında Maddi Hasar Meydana Geldi

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Şuhut Şehitliği istikametinde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Şuhut'ta Trafik Kazası -Trafik Kazasında Maddi Hasar Meydana Geldi, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Şuhut Şehitliği istikametinde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, dün gece 23.00 sularında Şuhut Şehitliği istikametinde meydana gelen kaza maddi hasarlı bir şekilde atlatıldı. Üç otomobilin karıştığı trafik kazasında, can kaybı ve yaralanma olmazken, araçların içerisinde bulunan sürücü ve vatandaşlar kazanın şokunu yaşadı. Kaza 03 SA 363 plakalı beyaz otomobil sürücüsü (M-Ş) park halinde bulunan 03 SN 092 plakalı otomobil sürücüsüne (Ü-A) çarptı. 03 SN 092 plakalı otomobil sürücüsü (Ü-A) çarpmanın etkisiyle dengesini kaybederek park halinde bulunan 03 EK 919 plakalı otomobil sürücüsüne (M-K) çarptı. Şuhut Şehitliği istikametinde meydana gelen maddi hasarlı kazada ölü ve yaralanma olmazken, kazayı gören duyarlı vatandaşlar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:43 Kaynak: İHA

Afyon, Şuhut, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Satın Almak İstediği Arazi Aracının Fiyatı Pahalı Gelince, Kendi Yaptı Ambulansa Yol Vermeyen Sürücünün İfadesi Ortaya Çıktı: Kaza Yapacaktım, Sinirlendim

Uludağ Yolunda Öğrencileri Taşıyan Otobüs Bariyerleri Aşıp Devrildi! 48 Kişi Yaralandı Öğrencileri Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 48 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 03:57:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta Trafik Kazası -Trafik Kazasında Maddi Hasar Meydana Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]