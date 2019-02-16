Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta Trafik Kontrol Noktalarında Asayiş Uygulaması Yapıldı

Şuhut'ta Trafik Kontrol Noktalarında Asayiş Uygulaması Yapıldı

43 dakika önce

Şuhut'ta trafik kontrol noktalarında asayiş uygulaması yapıldıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yollardaki trafik kontrol noktalarında asayiş uygulaması yapıldı.

Şuhut'ta trafik kontrol noktalarında asayiş uygulaması yapıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yollardaki trafik kontrol noktalarında asayiş uygulaması yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ve Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından yol denetimleri yapıldı. Herhangi bir olumsuz duruma karşı tedbir amaçlı kontrollerde bulunan ekipler, sürücü ve araçlarda bulunanların GBT sorgularını yaptı. Araçların kontrollerini de yapan ekipler, araçlarda bulunanlara iyi yolculuklar temennilerinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:32 Kaynak: İHA

Afyon, Şuhut, Yerel
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