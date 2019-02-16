Şuhut'ta Trafik Kontrol Noktalarında Asayiş Uygulaması Yapıldı
43 dakika önce
Şuhut'ta trafik kontrol noktalarında asayiş uygulaması yapıldıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yollardaki trafik kontrol noktalarında asayiş uygulaması yapıldı.
Şuhut
'ta trafik kontrol noktalarında asayiş uygulaması yapıldı
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar
'ın Şuhut ilçesinde yollardaki trafik kontrol noktalarında asayiş uygulaması yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ve Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından yol denetimleri yapıldı. Herhangi bir olumsuz duruma karşı tedbir amaçlı kontrollerde bulunan ekipler, sürücü ve araçlarda bulunanların GBT sorgularını yaptı. Araçların kontrollerini de yapan ekipler, araçlarda bulunanlara iyi yolculuklar temennilerinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:32 Kaynak: İHA
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