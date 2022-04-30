Şuhut'ta trafikte bayram yoğunluğu artınca denetimler başladı - Son Dakika
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Şuhut'ta trafikte bayram yoğunluğu artınca denetimler başladı

30.04.2022 12:12
Şuhut'ta trafikte bayram yoğunluğu artınca denetimler başladı

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Ramazan Bayramı tedbirleri çerçvesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde polis ekipleri ile birlikte sürücülere emniyet kemeri konusunda uyarı yaparak, kendilerine bayram şekeri ikram etti.

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Ramazan Bayramı tedbirleri çerçvesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde polis ekipleri ile birlikte sürücülere emniyet kemeri konusunda uyarı yaparak, kendilerine bayram şekeri ikram etti.

Şuhut ilçesinde trafikte Ramazan Bayramı yoğunluğu başladı. Yoğunluğun artması ile Şuhut-Afyonkarahisar karayolu kontrol noktası oluşturan trafik ekiplerine denetimlerde Kaymakam Düzgün'ünde eşlik etti. Durdurulan sürücülere Kaymakam Düzgün, trafik kurallarına dikkat etmeleri, aşırı hız yapmamaları ve emniyet kemeri takma konusunda uyarılarda bulundu. Sürücülere sevdiklerine kavuşmak için daha yavaş gidilmesi için uyarılar yapan Kaymakam Düzgün ve ekipler yolcuların bayramlarını da kutlayıp kolonya ve şeker ikramında bulundu.

Öte yandan, durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri de yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut'ta trafikte bayram yoğunluğu artınca denetimler başladı
Şuhut'ta trafikte bayram yoğunluğu artınca denetimler başladı
Şuhut'ta trafikte bayram yoğunluğu artınca denetimler başladı
Şuhut'ta trafikte bayram yoğunluğu artınca denetimler başladı

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Ramazan Bayramı, Karahisar, Bayram, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şuhut'ta trafikte bayram yoğunluğu artınca denetimler başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şuhut'ta trafikte bayram yoğunluğu artınca denetimler başladı - Son Dakika
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