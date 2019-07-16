Şuhut'ta traktör kazası, 1 yaralı
2 saat önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:45 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'ın Şuhut
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Karaadilli
beldesine bağlı Karacaören
köyü Hürriyet
mahallesinde meydana geldi. Ramazan Ö. yönetimindeki 03 BD 423 plakalı traktör, sürücünün aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören köylü vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı Ramazan Ö. Şuhut Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı Ramazan Ö. hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
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