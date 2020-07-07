- Şuhut'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

- Şuhut'ta uyuşturucu operasyonu

- Şuhut'ta uyuşturucu operasyonu Gözaltına alınan 2 kişi mahkeme sonucu tutuklandı Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

- Şuhut'ta uyuşturucu operasyonu

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Gözaltına alınan 2 kişi mahkeme sonucu tutuklandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Karaadilli Belde Jandarma Komutanlığı ekipleri, LCD uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Karaadilli Beldesinde başlatılan operasyonda bir miktar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Çıkarıldıkları mahkemede tutuklanan 2 kişi cezaevine sevk edildi.

Afyon, Şuhut, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Şuhut'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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