Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta voleybol kursu başladı
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Şuhut'ta voleybol kursu başladı

2 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yaz okulu kapsamında voleybol kursu beden eğitimi öğretmeni Hakan Karaçeşme önderliğinde başladı.

Şuhut'ta voleybol kursu başladı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yaz okulu kapsamında voleybol kursu beden eğitimi öğretmeni Hakan Karaçeşme önderliğinde başladı.

Şuhut Belediye Kapalı Spor Salonunda düzenlenen voleybol kursuna oldukça yoğun öğrenci katılımı oldu. Voleybol kursunda öğrencilerin öğrenme istekleri öğretici ve velileri sevindirirken, alt yapı sorununun da böylece ortadan kalkacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:58 Kaynak: İHA
voleybol, Afyon, Şuhut, Spor
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