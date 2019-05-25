Şuhut'ta yağan dolu ekili haşhaş alanlarına zarar verdi
11 saat önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün gece etkili olan dolu yağışı, haşhaş ekili alanlarda zarara yol açtı.
Afyonkarahisar
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:40 Kaynak: İHA
'ın Şuhut
ilçesinde dün gece etkili olan dolu yağışı, haşhaş ekili alanlarda zarara yol açtı. İlçenin Çiğdemlik, Sırtyol, Sarıyakup Çayırı, Daşlıgeren, Işık Mehmet ve Seydi köyleri ve çevrelerinde dün gece 01.00 saatlerinde 15-20 dakika yağan dolu ekili haşhaş alanlarına zarar verdi. Çiftçiler, yağan doludan dolayı ekili haşhaş alanlarının zarar gördüğünü, ürün kaybı yaşanmasından endişe duyduklarını belirttiler. - AFYONKARAHİSAR
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