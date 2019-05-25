Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta yağan dolu ekili haşhaş alanlarına zarar verdi

Şuhut'ta yağan dolu ekili haşhaş alanlarına zarar verdi

11 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün gece etkili olan dolu yağışı, haşhaş ekili alanlarda zarara yol açtı.

Şuhut'ta yağan dolu ekili haşhaş alanlarına zarar verdi, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün gece etkili olan dolu yağışı, haşhaş ekili alanlarda zarara yol açtı. İlçenin Çiğdemlik, Sırtyol, Sarıyakup Çayırı, Daşlıgeren, Işık Mehmet ve Seydi köyleri ve çevrelerinde dün gece 01.00 saatlerinde 15-20 dakika yağan dolu ekili haşhaş alanlarına zarar verdi. Çiftçiler, yağan doludan dolayı ekili haşhaş alanlarının zarar gördüğünü, ürün kaybı yaşanmasından endişe duyduklarını belirttiler. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:40 Kaynak: İHA
Dolu Yağışı, Afyon, Şuhut, 3. Sayfa
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