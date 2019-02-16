Şuhut'ta Yol Denetimleri
23 dakika önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yollardaki trafik kontrol noktalarında asayiş uygulaması yapıldı.
Afyonkarahisar
'ın Şuhut
ilçesinde yollardaki trafik kontrol noktalarında asayiş uygulaması yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ve Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından yol denetimleri yapıldı. Herhangi bir olumsuz duruma karşı tedbir amaçlı kontrollerde bulunan ekipler, sürücü ve araçlarda bulunanların GBT sorgularını yaptı. Araçların kontrollerini de yapan ekipler, araçlarda bulunanlara iyi yolculuklar temennilerinde bulundu. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:43 Kaynak: İHA
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