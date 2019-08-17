Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta yöresel pazara yoğun ilgi
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Şuhut'ta yöresel pazara yoğun ilgi

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kurulan yöresel pazara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Şuhut'ta yöresel pazara yoğun ilgi, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kurulan yöresel pazara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Pazar Mahallesi'nde kurulan yöresel pazarda, ilçede yetişen meyve ve sebzeler görücüye çıkıyor. Pazar esnafı, yetiştirdikleri meyve ve sebzeleri satmak için akşama kadar çalışırken, müşteri olan vatandaşlar ise uygun fiyatta yerli meyve ve sebze almanın sevincini yaşıyor. - AFYONKARAHİSAR
Afyon, Şuhut, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:02 Kaynak: İHA
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