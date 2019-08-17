Şuhut'ta yöresel pazara yoğun ilgi
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kurulan yöresel pazara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:02 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'ın Şuhut
ilçesinde kurulan yöresel pazara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Pazar Mahallesi'nde kurulan yöresel pazarda, ilçede yetişen meyve ve sebzeler görücüye çıkıyor. Pazar esnafı, yetiştirdikleri meyve ve sebzeleri satmak için akşama kadar çalışırken, müşteri olan vatandaşlar ise uygun fiyatta yerli meyve ve sebze almanın sevincini yaşıyor. - AFYONKARAHİSAR
İntihar girişimini hem canlı yayınladılar, hem de keyif alarak izlediler Çanakkale'ye yağmur yağdı, vatandaş dışarı deniz botuyla çıktı 3 kişinin öldüğü olaydan, ölü taklidi yaparak kurtuldu Volkan Demirel için karar verildi! Oyuncuya bildirildi