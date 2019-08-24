Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta Zafer Haftası etkinlikleri başladı
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Şuhut'ta Zafer Haftası etkinlikleri başladı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Zafer Haftası etkinlikleri Şuhut Kaymakamlığı tarafından düzenlenen masa tenisi turnuvası ile başladı.

Şuhut'ta Zafer Haftası etkinlikleri başladı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Zafer Haftası etkinlikleri Şuhut Kaymakamlığı tarafından düzenlenen masa tenisi turnuvası ile başladı.


Şuhut Zafer Haftası etkinlikleri Şuhut Kaymakamlığı tarafından düzenlenen masa tenisi turnuvası ile başladı. Masa tenisi turnuvasında ilçe genelinden çeşitli okullar Şuhut Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda yer alırken, finalin ise yarın yapılacağı belirtildi. Masa Tenisi Turnuvasını, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, protokol üyeleri ve daire amirleri izledi. - AFYONKARAHİSAR

Zafer Haftası, Afyon, Şuhut, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:50 Kaynak: İHA
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