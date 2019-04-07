Son Dakika Haberleri: Şuhut'taki Atatürk Evi'ne Ziyaretçi Akını

Şuhut'taki Atatürk Evi'ne Ziyaretçi Akını

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Atatürk Evi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerin akınına uğruyor.

Şuhut'taki Atatürk Evi'ne Ziyaretçi Akını, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Atatürk Evi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerin akınına uğruyor.

Alan Kılavuzu Rehber Habip Akalın mihmandarlığında Atatürk Evi'ni ziyaret eden öğrenciler, tarihi önem taşıyan bilgileri dinledikçe duygu dolu anlar yaşadı. Ayrıca Rehber Habip Akalın ile birlikte Kocatepe'ye çıkan öğrenciler, tarihi önem taşıyan bilgiler edindiler. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:34 Kaynak: İHA

Türkiye, Afyon, Şuhut, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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