Şuhut'taki öğretmenler sağlık çalışanları için siper maske üretiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şuhut'taki öğretmenler sağlık çalışanları için siper maske üretiyor - Son Dakika

Şuhut'taki öğretmenler sağlık çalışanları için siper maske üretiyor

7 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, 3D yazıcı desteğiyle sağlık çalışanları için siper maske üretmeye başladı.

Şuhut'taki öğretmenler sağlık çalışanları için siper maske üretiyor, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, 3D yazıcı desteğiyle sağlık çalışanları için siper maske üretmeye başladı.


Şuhut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri 3D yazıcı desteğiyle sağlık çalışanları için maske üretimine başladı. Sabah erken saatlerde 3D yazıcının başına geçen Fatih Özdemir 10 öğretmen arkadaşları ile beraber Korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanları için günde 350-400 arasında siper maske üretiyor. Korona virüs salgınının ülkede yayılmasının ardından, Şuhut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden oluşan 10 kişi eğitime ara verilmesi nedeniyle evde geçirdiği zamanı değerlendirmeye karar verdi.


Şuhut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyesinde günde 350-400 adet siper maske üreten Okul Müdürü Fatih Özdemir ve beraberindeki ekibin ürettikleri maskeleri sağlık çalışanları başta olmak üzere kolluk görevlileri ve esnaflara dağıttıklarını belirtti.


Okul Müdürü Fatih Özdemir, konuyla alakalı açıklamalarında, "Şuhut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak biz Kovid-19 virüsüne karşı önlem amaçlı vatandaşlarımızı öncelikle tüm sağlık personellerimizi korumak amaçlı okulumuzda tüm Türkiye'de üretildiği gibi siper maske üretmeye başladık. Bunu daha da kapasiteyi artırarak üretmeye çalışıyoruz. Şuanda çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. İnşallah vatana, millete, sağlık personellerine korumak amaçlı güzel bir çalışma olur. Siper maske üretimine biz 2 gün önce başladık. Hafta sonu geldik çalıştık burada tasarımını yaptık. Şuanda da çalışmaya devam ediyoruz. Siper maske üretimini 3D yazıcı ile flametrikleri eriterek burada bu hale getiriyoruz. Daha sonra plastik şeffaf üzerine siper maddeyi koyarak takıyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Anadolu Lisesi, Şuhut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 02:02 Kaynak: İHA

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