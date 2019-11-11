Son Dakika Haberleri: Şuhut'taki trafik kazasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Şuhut'taki trafik kazasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Şuhut'taki trafik kazasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

8 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Şuhut'taki trafik kazasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.


Kaza, Şuhut-Akyuva köyü yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinden Akyuva köyü istikametine doğru seyir halinde olan Burhan Tosun (17) yönetimindeki tescilsiz motosiklet ile karşı yönden gelen Hayrettin Karakaya (69) yönetimindeki 03 DT 868 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Burhan Tosun, tedavi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Şuhut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:48 Kaynak: İHA
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