Şuhut'taki yatılı Kur'an Kursu'nda görev devir teslim töreni yapıldı - AFYONKARAHİSAR - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Emine Erdoğan Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda yönetici görev devir teslim töreni yapıldı.

İki yıldır kurs müdürlüğünü sürdüren Sedef Tunca'nın görevini Hacer Uğur'a devrettiği törene, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Vali Gökmen Çiçek, İl Müftüsü Sinan Kazancı, ilçe protokolü ve kurum çalışanları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali Çiçek, Kur'an Kursu'nun güzel ahlaklı gençlerin yetişmesine vesile olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Umarım burada yetişecek arkadaşlarımız tarih boyunca bu bayrağı devam ettirecekler. Burada bu kurs olduğu sürece bu öğrencilerimizin ellerinden daha çok Veysel Eroğlu'lar yetişecek. ve onlar da yeni Kur'an kursları açacak. Bu kursumuzun yapımında emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum."

Milletvekili Eroğlu da Şuhut'ta kız öğrencilerden gelen yoğun talep doğrultusunda Kur'an Kursu'nun da açıldığını anlattı.

Yatılı Kur'an Kursu'nun yapımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çok büyük katkı verdiğini aktaran Eroğlu, "Manevi olarak da çalışmaların arkasında durdu. Bir işi yaparken hakkını vermek gerekiyor. En iyisini yapacak şekilde, en iyi yapacak şekilde yapacağız. Vazifeden kaçmayacağız. İslamiyet'te emeklilik yoktur. Ben de dahil ölünceye kadar hep birlikte bu dava için, bu millet için, alemi İslam için çalışacağız. Kudüs'ü yeniden kurtarmadıkça, bizlere rahat uyku yok. İslam aleminin son kalesi olan bu Türkiye'yi daha ileriye götürmek istiyorsak gece gündüz çalışacağız."

Konuşmaların ardından Eroğlu, görevi devreden Tunca ile görevi teslim alan Uğur'a hediye takdim etti.