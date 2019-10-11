Şuhut'tan Mehmetçiğe keşkek ikramı talebi

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Ahmet Şemsettin Karahisari Aşk Kültür ve Sanat Günleri Festivali'nde kenti özgü yöresel yiyecek olan Şuhut'un keşkeğini ücretsiz vatandaşlara ikram eden Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Barış Pınarı Harekatı'nda çarpışan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla keşkek göndermeye hazır olduklarını söyledi.



Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Ahmet Şemsettin Karahisari Aşk Kültür ve Sanat günleri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali'nde kenti özgü yöresel yiyecek olan Şuhut'un coğrafi işaret almış keşkeği tanıtıldı. 500 kişilik hazırlanan keşkek sabah saatlerinde vatandaşlara ücretsiz ikram edildi. Vali Mustafa Tutulmaz ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt tarafından dağıtılan keşkeği almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. Yaklaşık 500 kişilik hazırlanan keşkek, kısa sürede tükendi.



"Halkımız bu yemeği yedikten sonra enerjisini alır"



Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da şehir meydanında Ahmet Şemsettin Karahisari Aşk Kültür ve Sanat günleri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali kapsamında Şuhut standında Şuhut'un keşkeğini ücretsiz ikram ettiklerini söyledi. Şuhut keşkeğinin UNESCO tarafından tescillendiğini belirten Başkan Bozkurt, "Orta Asya'dan Türkiye'mize gelen yegane yiyeceklerden birisidir. İçerisinde buğday, et, su var zaten bu karışım Türk halkının vaz geçilmez bir karışımıdır. Türk halkı bu yemeği yedikten sonra enerjisini alır, gıdasını alır ve güçlü bir şekilde savaşsa savaş, meydansa meydan, cihatsa cihat çalışmaksa çalışmak. Türkiye'mizin can ve mal güvenliği açısından Barış Pınarı Harekatı yapıyoruz. Gönül arzu ederdi ki, orada çarpışan kahraman Mehmetçiğimize de buradan keşkeğimizi gönderilim. Onların gücüne güç, kuvvetine kuvvet katsın diye temenni ederek göndermek isterdik ama ihtiyaç olursa tabi ki biz göndeririz. Kahraman ordumuzun Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi. - AFYONKARAHİSAR