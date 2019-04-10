Şuhut Tarihinin İlk Kadın Muhtarı Karaadilli'den
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinin ilk kadın muhtarı olarak tarihe geçen Develi Mahalle Muhtarı Nazik Bağır, görevine başladı.
Afyonkarahisar
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:26 Kaynak: İHA
'ın Şuhut
ilçesinin ilk kadın muhtarı olarak tarihe geçen Develi
Mahalle Muhtarı Nazik Bağır, görevine başladı.
31 Mart seçimlerinde Karaadilli
beldesi Develi Mahallesi'nde 7 aday yarışırken, geçerli 645 oyun 136'sını alan Nazik Bağır, Şuhut'un ilk kadın muhtarı seçildi. Develi Mahallesi Muhtarı olarak seçilen ilk kadın muhtar Bağır, mahalle halkı tarafından da sevilen ve sayılan bir kişi olarak biliniyor. Develi Mahallesi Muhtarı Nazik Bağır konuyla ilgili açıklamalarında, "Develi Mahalle halkımızın kararıyla muhtar oldum. İnşallah muhtarlık dönemimde mahallemize güzel hizmetler kazandıracağım. Muhtarlık dönemimde önceliğim ihtiyaçlı vatandaşlarımızı gözeterek onların yardımına koşmak olacak. Develi Mahallemizin sakinlerine gece gündüz demeden hizmet edeceğim inşallah" dedi. - AFYONKARAHİSAR
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