Şuhutlu Berkay Sipahi Türkiye Şampiyonu Oldu

Zafer Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Berkay Sipahi, Nevşehir'de düzenlenen Karate Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu.

Zafer Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Berkay Sipahi, Nevşehir'de düzenlenen Karate Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonaya, ilçe adına tek kişi olarak katılan ve 78 kilo B kategorisinde yarışan 16 yaşındaki Berkay Sipahi, vermiş olduğu mücadelede başarıya ulaşarak Türkiye Şampiyonluğunu elde etti. Berkay Sipahi'nin Türkiye Şampiyonu olması Şuhut halkı tarafından sevinçle karşılandı. - AFYONKARAHİSAR

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