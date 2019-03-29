Son Dakika Haberleri: Şuhutlu Berkay Sipahi Türkiye Şampiyonu Oldu

Şuhutlu Berkay Sipahi Türkiye Şampiyonu Oldu

1 saat önce

Zafer Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Berkay Sipahi, Nevşehir'de düzenlenen Karate Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu.

Şuhutlu Berkay Sipahi Türkiye Şampiyonu Oldu, System.String[]
Zafer Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Berkay Sipahi, Nevşehir'de düzenlenen Karate Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonaya, ilçe adına tek kişi olarak katılan ve 78 kilo B kategorisinde yarışan 16 yaşındaki Berkay Sipahi, vermiş olduğu mücadelede başarıya ulaşarak Türkiye Şampiyonluğunu elde etti. Berkay Sipahi'nin Türkiye Şampiyonu olması Şuhut halkı tarafından sevinçle karşılandı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:06 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Nevşehir, Türkiye, Berkay Şahin, Spor
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