Şuhutlu Ebrar Eroğlu Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3.'sü oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Şuhutlu Ebrar Eroğlu Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3.'sü oldu - Son Dakika Spor

Şuhutlu Ebrar Eroğlu Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3.'sü oldu

6 saat önce

Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında Afyonkarahisar'ın Şuhut Belediye Hisarspor'lu sporcusu Ebrar Eroğlu 35 kilo kategorisinde Türkiye 3.'sü olarak bronz madalya kazandı.

Şuhutlu Ebrar Eroğlu Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3.'sü oldu, System.String[]

Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında Afyonkarahisar'ın Şuhut Belediye Hisarspor'lu sporcusu Ebrar Eroğlu 35 kilo kategorisinde Türkiye 3.'sü olarak bronz madalya kazandı.


Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye'nin çeşitli illerinden minik, yıldız, genç, büyük ve takımlar kategorilerinde 3 bin sporcu, şampiyonluk için mücadele vermeye devam ediyor. Turnuvanın 3. gününde Şuhut Belediye Hisarspor'lu başarılı sporcu Ebrar Eroğlu, 35 kilo kategorisinde rakibini yenerek Türkiye 3.'sü olarak bronz madalya kazandı. Ebrar Eroğlu'nun başarısı memleketi Şuhut ilçesinde sevinçle karşılandı. Başarılı minik sporcu daha önce de Ege Bölgesi turnuvalarında birincilik derecelerine girdiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:38 Kaynak: İHA
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