Şuhutlu Karateciler Kuşak Sınavında Ter Döktü
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde minik karateciler beyaz kuşaktan sarı kuşağa geçmek için kuşak sınavında ter döktü.
Afyonkarahisar
'ın Şuhut
ilçesinde minik karateciler beyaz kuşaktan sarı kuşağa geçmek için kuşak sınavında ter döktü.
Şuhut Belediyesi Spor Salonunda gerçekleşen sınavda öğrenciler başarılı olmak için ter dökerken aileleri ise minik karatecilerin başarılarını görmek için kuşak sınavını izledi. 30 karatecinin girdiği kuşak sınavında tüm sporcular başarılı olarak sarı kuşağı almaya hak kazandı. Karate eğitmeni Aynur Karataş
, "30 sporcumuz başarıyla sınavlarını geçtiler. Öğrencilerim sarı kuşak almaya hak kazanırken, bizler de gerçekten bu başarının mutluluğunu gönülden hissettik. Sporcularımız ilerleyen aylarda ilimizde düzenlenecek karate turnuvalarına katılacaklar" dedi. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:39 Kaynak: İHA
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