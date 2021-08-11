Antalya'nın Manavgat ilçesinde günler süren orman yangınında müdahale eden Şuhutlu ormancılar ilçeye döndü.
Şuhut Orman İşletme Şefliği'nde görevli olan 4 kişiden oluşan ekip, orman yangını söndürme çalışmalarına katılmak için Manavgat'a gitmişti. Zorlu şartlar altında söndürme çalışmalarına katılan orman işletme şefliği ekipleri yangının kontrol altına alınması ile birlikte evlerine döndü. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yaşam › Şuhutlu orman ekipleri Manavgat yangınından ilçeye döndü - Son Dakika