Şuhutlu orman ekipleri Manavgat yangınından ilçeye döndü - Son Dakika

Şuhut Orman İşletme Şefliği'nde görevli olan 4 kişiden oluşan ekip, orman yangını söndürme çalışmalarına katılmak için Manavgat'a gitmişti. Zorlu şartlar altında söndürme çalışmalarına katılan orman işletme şefliği ekipleri yangının kontrol altına alınması ile birlikte evlerine döndü. - AFYONKARAHİSAR

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