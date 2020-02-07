Şuhutlu vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Şuhutlu vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı - Son Dakika

Şuhutlu vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı ilçe genelinde etkisini arttırırken vatandaşlar ise yağışa hazırlıksız yakalandı.

Şuhutlu vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı ilçe genelinde etkisini arttırırken vatandaşlar ise yağışa hazırlıksız yakalandı.


Şuhut ilçe genelinde sabah erken saatlerde etkisini artıran kar yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Kar yağışı dolayısıyla esnaflar iş yerlerinin önlerini temizlerken araç sürücüleri ise arabalarının üstünde biriken karları temizledi. İlçe çarşı merkezinde trafikte ise sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü. - AFYONKARAHİSAR

Sabah, Şuhut, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:49 Kaynak: İHA
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