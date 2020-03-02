Şuhutlu vatandaşlardan Mehmetçiğe konvoylu destek - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Şuhutlu vatandaşlardan Mehmetçiğe konvoylu destek - Son Dakika

Şuhutlu vatandaşlardan Mehmetçiğe konvoylu destek

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı'na Şuhutlular araç ve motosikletlerine astıkları Türk bayrakları ile konvoy yaparak destek verdi.

Şuhutlu vatandaşlardan Mehmetçiğe konvoylu destek, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı'na Şuhutlular araç ve motosikletlerine astıkları Türk bayrakları ile konvoy yaparak destek verdi.


İdlib'de 36 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından 27 Şubat'ta başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Yoğun bombardıman altına alınan rejim hedefleri bir bir yok edilirken, Şuhut'ta yüzlerce vatandaş araçlarına Türk bayrakları asarak harekata destek verdi. Vatandaşlar, 'Bahar Kalkanı Harekatı'na ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için araçlarıyla konvoy yaparak ilçede tur attı. Konvoya katılan ve destek veren yüzlerce vatandaş, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atarak birlik beraberlik mesajları verdi. - AFYONKARAHİSAR

Bahar Kalkanı Harekatı, Suriye, TSK, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriye Milli Ordusu, İdlib'de Esed Rejimi'ne ait bir tankı imha etti
Türkiye'ye gelen ABD temsilcilerinin fotoğrafında dikkat çeken çanta taşıma detayı İdlib'de ılımlı muhalifler, İran destekli teröristlere ait insansız hava aracı düşürdü Bahar Kalkanı Harekatı ile ağır kayıplar veren Esed Rejimi'nden küstah açıklama: Karşı koymakta kararlıyız

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 21:17:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şuhutlu vatandaşlardan Mehmetçiğe konvoylu destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]