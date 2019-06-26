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'Sui Generis Tiyatro', 'Barolar Arası Tiyatro Festivali'ne damgasını vuracak

50 dakika önce

'Suı Generıs Tiyatro', '5. Bursa Barosu Tiyatro Festivali'ne davet edildi.

'Sui Generis Tiyatro', 'Barolar Arası Tiyatro Festivali'ne damgasını vuracak, System.String[]
'Suı Generıs Tiyatro', '5. Bursa Barosu Tiyatro Festivali'ne davet edildi.

Eskişehir'de ve tüm Türkiye'de sergiledikleri oyunlarla adından sıklıkla söz ettiren Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin köklü grubu 'Suı Generıs Tiyatro', bu sefer baroların tiyatro gruplarının olduğu festivalde yer alacak. Adana, Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Barolarının yer aldığı '5. Barolar Arası Tiyatro Festivali'nde'; 'Suı Generıs Tiyatro','12 Öfkeli' oyunu ile festivalde yer alacak. Festivalin kapanış oyunu olan '12 Öfkeli' oyunu, 27 Haziran Perşembe günü saat 20.30'da Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki tiyatro salonun da sergilenecek.

Festivalle ilgili olarak 'Suı Generıs Tiyatro', bütün hazırlıklarını tamamladı. Festivalde kapanış oyunu olarak seyircilerle buluşacak 'Suı Generıs Tiyatro', bu sene 10. yılını kutluyor. Oyunun yönetmenliğini Eskişehir Şehir Tiyatrolarının başarılı sanatçısı Hakkı Kuş üstleniyor. Oyunda ışık tasarımı Kutan Gökkaya, hareket düzeni ise, Hüseyin Akçar tarafından gerçekleştirildi. Şüphelinin suçlu olduğunun genel kabul görüldüğü jüride, bir üye bu karara karşı çıkarsa ne olur? 12 jüri üyesi üzerinden adalet kavramını sorgulayan oyun, Bursa seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor.

'5. Barolar Arası Tiyatro Festivali'ne davet edildikleri için büyük mutluluk duyan Grup Koordinatörü Av. Hüseyin Akçar, grubun tüm Türkiye çapında tanınırlığına' dikkat çekti. Akçar, baro tiyatro grubu olmamasına rağmen, Türkiye'deki diğer barolar tarafından takdir gördükleri için mutlu olduğunu" belirtti. Bütün ekip arkadaşlarına teşekkür eden Akçar, "Tiyatronun her yerde olduğunu ve 'Suı Generıs Tiyatro'nun da her yerde olduğunu" dile getirdi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:21 Kaynak: İHA
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