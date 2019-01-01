Sui Generis Tiyatro'ya Ödül

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sui Generis Tiyatro'nun 2017-2018 yılında sahneye koyduğu "Cevahir" adlı oyun Direklerarası Seyircileri tarafından ensemble ödülüne layık görüldü.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sui Generis Tiyatro'nun 2017-2018 yılında sahneye koyduğu "Cevahir" adlı oyun Direklerarası Seyircileri tarafından ensemble ödülüne layık görüldü.



Sui Generis Tiyatro, Direklerarası Seyircilerinin bu sene 18'incisini düzenlediği ödüllerde "Canlandırmada Bütünlük" ödülüne layık görüldü. Tiyatro grubuna ödülleri düzenlenen tören ile takdim edildi. Ödül, Sui Generis Tiyatro sorumlu öğretim elemanı Doç. Dr. Elif Uzun'a bütün ekibi temsilen takdim edildi. Doç. Dr. Elif Uzun, tiyatro ailesinin çok değerli bir aile olduğu ve bu konuda kendilerine desteklerini esirgemeyen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Aydın'a ve bütün üniversite çalışanlarına teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

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