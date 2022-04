Suicide Squad: Kill The Justice League İçin Yeni Görsel Paylaşıldı - Son Dakika

Ekim ayında düzenlenecek olan DC FanDome etkinliği öncesi Suicide Squad: Kill The Justice League için yeni görsel yayınlandı ve etkinlikte oyuna ait duyuru olacağı belirtildi.

Rocksteady Games'in geliştirdiği Suicide Squad: Kill The Justice League için yeni bir görsel (aşağıda) paylaşıldı. Yayıncı firma WB Interactive Entertainment, paylaştığı yeni görselin yanı sıra Ekim ayında düzenlenecek olan DC FanDome etkinliğinde oyun için yeni bir duyuru gerçekleşeceğini de açıkladı.

DC FanDome etkinliği 16 Ekim tarihinde düzenlenecek. Burada Warner Bros. bünyesindeki DC evrenine ait film, dizi ve oyunlarından yeni duyurular, videolar ve bilgiler paylaşılıyor. Bunlardan biri de Suicide Squad: Kill The Justice League oyunu olacak. Söz konusu yeni duyurunun oyuna ait ilk oynanış videosu olması oldukça muhtemel. Aynı etkinlikte WB Montreal'in geliştirdiği Gotham Knights oyunu da yer alıyor.

Suicide Squad: Kill The Justice League'de Deadshot, Harley Quinn, King Shark ve Captain Boomerang karakterleri yer alıyor. Bu dört karakter de oynanabilir olacak ve karakter kontrolleri arasında geçiş yapılabilecek. Kontrol edilen karakter dışındaki diğer üçü yapay zeka kontrolünde kalacak. DC FanDome'da yer alacağı düşünülen oynanış videosunda bu dört karakterin de detaylandırılması ve yeteneklerinin ayrıntılı şekilde gösterilmesi bekleniyor. Oyun bu dört karakterin, zihni Braniac tarafından kontrol edilen Superman'e karşı mücadelesini konu ediniyor.

Oyun tek kişi oynanabildiği gibi dört kişiye kadar co-op desteği de sunuyor. Böylece her bir karakteri birer oyuncu kontrol edebilecek. Oynanabilir olan dört karakterin de kendine özgü karakter geliştirme sistemi, yetenek ağacı ve bu yetenek ağacıyla şekillenen dövüş biçimleri olacak.

Suicide Squad: Kill The Justice League, 2022'de PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için çıkacak.

