Suikast girişiminde bulunulan Sudan Başbakanı Hamduk: "Değişim yürüyüşünü durduramayacaklar" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suikast girişiminde bulunulan Sudan Başbakanı Hamduk: 'Değişim yürüyüşünü durduramayacaklar' - Son Dakika

Suikast girişiminde bulunulan Sudan Başbakanı Hamduk: "Değişim yürüyüşünü durduramayacaklar"

6 saat önce

Sudan'da konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulan Başbakan Abdullah Hamduk, yaşanan hadisenin, ülkesindeki değişim yürüyüşünü durduramayacağını söyledi.

Suikast girişiminde bulunulan Sudan Başbakanı Hamduk:

Sudan'da konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulan Başbakan Abdullah Hamduk, yaşanan hadisenin, ülkesindeki değişim yürüyüşünü durduramayacağını söyledi.

Başbakan Hamduk, suikast girişiminin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İyiyim. Daha iyi bir yarın ve sürdürülebilir bir barış için bedelinin kanla ödendiği bu devrim, barışçıllığı ile korunuyor. Bugünkü hadise, değişim yürüyüşünü durduramayacak bilakis bu olay, devrim dalgasını daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Hamduk, başkent Hartum'da, bu sabah konvoyuna düzenlenen suikastten yara almadan kurtulmuştu. Başbakan Hamduk'un konvoyunun Kuber Köprüsü'nden geçişi sırasında bomba yerleştirilmiş araç infilak ettirilmişti. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 06:10 Kaynak: AA
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