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Suikast girişiminin önlendiği AK Partili milletvekili İHA'ya konuştu - Son Dakika

Suikast girişiminin önlendiği AK Partili milletvekili İHA'ya konuştu

24.06.2021 17:04
Suikast girişiminin önlendiği AK Partili milletvekili İHA'ya konuştu, System.String[]

Kendisine yönelik suikast girişimi önlenen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, daha önce de çok sayıda suikast girişiminin önlendiğini belirterek, "Aslında görüntüde PKK var ama ben bu işin arkasında HDP'li siyasetçilerin olduğundan eminim.

Kendisine yönelik suikast girişimi önlenen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, daha önce de çok sayıda suikast girişiminin önlendiğini belirterek, "Aslında görüntüde PKK var ama ben bu işin arkasında HDP'li siyasetçilerin olduğundan eminim. Çünkü onlar bölgede HDP'ye karşı mücadele eden insanları ve aileleri istemiyorlar, sindirmek istiyorlar, korkutmak istiyorlar. Benim gibi siyasetçileri veya onlara karşı mücadele eden insanlardan birilerine zarar vererek diğerlerini korkutma amaçları var" dedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve ağabeyine yönelik suikast girişimi, Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonu ile engellenmişti. Suikast girişimini dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan haber aldığını belirten AK Partili Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Hülya Keklik'e yaptığı açıklamada yıllardır kendisine ve ailesine yönelik suikast girişimleri olduğunu belirterek, "PKK ve HDP'nin sürekli yaptığı şeyler. Kan ve gözyaşından besleniyorlar. Nitekim aynısını yapmak istiyorlar. Aslında görüntüde PKK var ama ben bu işin arkasında HDP'li siyasetçilerin olduğundan eminim. Çünkü onlar bölgede HDP'ye karşı mücadele eden insanları ve aileleri istemiyorlar, sindirmek istiyorlar, korkutmak istiyorlar. Benim gibi siyasetçileri veya onlara karşı mücadele eden insanlardan birilerine zarar vererek diğerlerini korkutma amaçları var. Bu yüzden yaptıklarını düşünüyorum" dedi.

"TELEFONLA ARAYAN ÖRGÜT MENSUPLARI TEHDİT EDİYORLARDI, BAKTILAR OLMUYOR BU SEFER ÖLDÜRMEK İSTİYORLAR"

Olayların geçmişinin 2014 yılına dayandığını ifade eden Yıldız, yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

"Daha önce 2014 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde belediye başkanı adayı oldum. Suruç ilçesi yıllardır HDP elinde, PKK kontrolünde olan ilçemiz. Zor bir yer, stratejik olarak HDP ve PKK için çok önemli bir ilçemiz. Kobani sınırında. Birisi Kandil'e gitmek istiyorsa Suruç üzerinden Kobani, Kobani'den Kuzey Irak'a gönderiliyordu. Bunu yapabilmesi için oraya tamamen hakim olmak gerekiyordu. HDP bunu yıllarca orada başardı aslında PKK ile birlikte. Biz de 2014 yılında belediye başkanı olunca Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri ile orada ciddi bir mücadele verdik. Çok az bir oyla seçimi kaybettik. Yüzde 45 oy aldık orada FETÖ ve bütün olumsuzluklara rağmen. Haziran geldi ben aday olmadım. Aday olmayınca oyumuz tekrar düştü. 1 Kasım'da Cumhurbaşkanımız takdir etti tekrar aday oldum. Oyumuz tekrar yükseldi. Referandumda oylar yüzde 50-50 olunca bu sefer telefonla arayan örgüt mensupları tehdit ediyorlardı. Baktılar olmuyor, bu sefer öldürmek istiyorlar."

"KÜRTLER DEMEK PKK DEMEK DEĞİLDİR, KÜRTLER DEMEK HDP DEMEK DEĞİLDİR"

2017 yılında bir saldırının önlendiğini, daha sonra kendisine birkaç defa daha saldırı girişimi olduğunu kaydeden Yıldız, "Mücadelemize devam edeceğiz, orada biz yaşıyoruz. Kürtler demek PKK demek değildir, Kürtler demek HDP demek değildir" dedi.

Suikast girişiminden dün haberdar olduğunu kaydeden Yıldız, "Ben dün öğrendim, İçişleri Bakanımız bana iletti suikast girişimini. İçeriğini tam bilmiyorum. 9 kişi yakalanmış. Biri Suriye'den gelmiş. Ben ve abime yönelik. Özellikle ona karşı yapmak istiyorlar. Celal abimin ismi. Celal abim örgüte karşı o da çok dik duruyor, taviz vermediği için onlar da bizim insanlara zarar vermek istiyorlar. İnsanlara zarar veriyorlar, bölgede istemiyorlar. Vatanı, milleti, bayrağı için mücadele eden insanları o bölgede istemiyorlar. Alıştım artık, bir sürü tebligat geliyor bana. İnsanlar korkmasınlar, terör elbet bir gün bitecektir. Sonsuza kadar terör örgütleri kazanmamıştır, devletin devamı esastır. Sayın Cumhurbaşkanımıza güvensinler. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Biz yanlış şeyler yapmadık, memleketimizde güzel şeyler yapmaya çalıştık. Orada bizim tek günahımız çok çalışmak, çok hizmet etmek, memlekete hizmet götürmek" ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarında Suruç ilçesinde önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini belirten Yıldız, "Suruç 80-90 yılda görmediği hizmetleri AK Parti iktidarında gördü. Birçok hizmet geldi. 40 yıl susuz olan bir ilçemiz sulama suyuyla tanıştı. Yaklaşık 1 milyar dolara mal olmuştu. Yeni hastaneler, okullar, birçok hizmet getirmeye devam ediyoruz, getireceğiz de. Onların amacı bölgeye hizmet gitmemesi ve biraz da toplumu dinden uzaklaştırma amaçları var. Gençleri dinden uzaklaştırdılar mı, onlar üzerinden hedeflerine ulaşmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

Kendisi için ek bir güvenlik tedbiri alınıp alınmadığına ilişkin de Yıldız, "Devletimiz sağ olsun bizi yeterince koruyor. Her konuda yanımızda olmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

"ONLARIN İÇ YÜZÜNÜ ASLINDA KÜRTLER ÇOK İYİ BİLİYOR"

Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılmasıyla ilgili iddianameyi kabul etmesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Yıldız, "HDP'nin kapatılıp kapatılmaması bir şey değiştirir mi bilmiyorum ama demokrasi ismi HDP'ye ait olmayan bir isimdir. HDP kan ve gözyaşı ile beslenen bir partidir. Olduğu günden beri bu böyledir. Çıkıp televizyonlarda demokrasi naraları atıyorlar, demokrasiden, özgürlükten, kardeşlikten bahsediyorlar. Bunların hiçbiri HDP'de yok. Onların iç yüzünü aslında Kürtler çok iyi biliyor. Çoğu yerde bu tür şeyler yaparak insanları sindirdikleri için kimse konuşamıyor, dile getiremiyor" dedi.

Kürt toplumu önünde HDP'nin ve PKK'nın çok büyük bir engel olduğunu söyleyen Yıldız, suikast girişimine yönelik, "Mertçe çıkıp ben senin düşmanınım dese başım gözüm üstüne. Ancak kalleşçe bir saldırı yaparlar. İşte böyle gizlenerek gelirler. Düşmanım belli olmadığı için tedbir almak zorundayım. Örgüt birilerini bulamıyor. Bunlara dolar bazında para teklif ediyorlarmış" dedi.

(Hülya Keklik/İHA)

Suikast girişiminin önlendiği AK Partili milletvekili İHA'ya konuştu
Suikast girişiminin önlendiği AK Partili milletvekili İHA'ya konuştu
Suikast girişiminin önlendiği AK Partili milletvekili İHA'ya konuştu
Suikast girişiminin önlendiği AK Partili milletvekili İHA'ya konuştu

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Suikast, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Suikast girişiminin önlendiği AK Partili milletvekili İHA'ya konuştu - Son Dakika


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