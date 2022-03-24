Suikast iddiası! Danıştay cinayeti hükümlüsü mektup yazdı, İmamoğlu'na suikast yapılacak! - Son Dakika

Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin yaralandığı 17 Mayıs 2006'da düzenlenen silahlı saldırının faillerinden Osman Yıldırım "kasten öldürmeye yardım" suçundan 14 yıl 2'şer ay, 4 kişinin "öldürülmesine teşebbüse yardım" suçundan da 25'şer yıl olmak üzere toplam 39 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Halen Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan Yıldırım 31 Ocak 2022'de cezaevi müdürlüğüne bir ihbar mektubu gönderdi. Yıldırım mektubundan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast düzenleneceğini ileri sürdü.

Mektuba ulaşan Barış Terkoğlu, Halk TV ekranlarında yayınlanan Şirin Payzın'la Sözüm Var programında detayları aktardı.

MOBESE GÖRÜNTÜLERİ DETAYINA DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Edirne Savcılığı'ndan resmi bir evrak geldiğini ifade eden Terkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Edirne'de hükümlü olan Osman Yıldırım 31 Ocak 2022 günü cezaevi idaresine bir dilekçe veriyor. Dilekçe 'Suikast bildirimi' başlığını taşıyor. Dilekçede diyor ki 'Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacak. Bunu da İstanbul Büyükşehir Belediye'sine bildiriyor. Biliyorsunuz Danıştan cinayeti karanlık bir cinayetti. Ekrem İmamoğlu'na da 'Danıştan cinayetinde MOBESE kayıtları silinmişti ya, sizin yemek yediğiniz görüntüler nasıl sızdırıldı sanıyorsunuz? Bu size tehdit, gözdağı ve suikastten önceki son adımdır' diyor."

"İBB'YE HENÜZ BİR DÖNÜŞ YOK"

Cezaevi Müdürlüğü'nün gelen suikast ihbarını Edirne Savcılığı'na ilettiğini söyleyen Terkoğlu, savcılığın da 'bize böyle bir ihbar geldi' diyerek dilekçeyi İBB'ye gönderdiğini ifade etti.

İBB'nin cezaevinden kendilerine ulaşan ihbarı 11 Şubat 2022 tarihinde İstanbul Valiliği'ne bildirdiğini kaydeden Barış Terkoğlu, valiliğin durumu Emniyet Müdürlüğü'ne ilettiğini söyledi.

Sürecin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tıkandığını ifade eden Terkoğlu, dilekçeyle ilgili aradığı resmi kurumlardan hiçbir bilgi alamadığını, İBB'ye de herhangi bir dönüş olmadığını kaydetti.