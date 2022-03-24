Suikast iddiası! Danıştay cinayeti hükümlüsü mektup yazdı, İmamoğlu'na suikast yapılacak! - Son Dakika
Üye Girişi

Suikast iddiası! Danıştay cinayeti hükümlüsü mektup yazdı, İmamoğlu'na suikast yapılacak!

24.03.2022 08:56
Suikast iddiası! Danıştay cinayeti hükümlüsü mektup yazdı, İmamoğlu'na suikast yapılacak!

Gazeteci Barış Terkoğlu, Halk TV canlı yayınında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan suikast bildirimini anlattı. Terkoğlu; ihbarı Danıştay cinayetinden hükümlü Osman Yıldırım'ın yazdığı mektupla İBB'ye ilettiğini öne sürdü.

Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin yaralandığı 17 Mayıs 2006'da düzenlenen silahlı saldırının faillerinden Osman Yıldırım "kasten öldürmeye yardım" suçundan 14 yıl 2'şer ay, 4 kişinin "öldürülmesine teşebbüse yardım" suçundan da 25'şer yıl olmak üzere toplam 39 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Halen Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan Yıldırım 31 Ocak 2022'de cezaevi müdürlüğüne bir ihbar mektubu gönderdi. Yıldırım mektubundan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast düzenleneceğini ileri sürdü.

Mektuba ulaşan Barış Terkoğlu, Halk TV ekranlarında yayınlanan Şirin Payzın'la Sözüm Var programında detayları aktardı.

MOBESE GÖRÜNTÜLERİ DETAYINA DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Edirne Savcılığı'ndan resmi bir evrak geldiğini ifade eden Terkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Edirne'de hükümlü olan Osman Yıldırım 31 Ocak 2022 günü cezaevi idaresine bir dilekçe veriyor. Dilekçe 'Suikast bildirimi' başlığını taşıyor. Dilekçede diyor ki 'Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacak. Bunu da İstanbul Büyükşehir Belediye'sine bildiriyor. Biliyorsunuz Danıştan cinayeti karanlık bir cinayetti. Ekrem İmamoğlu'na da 'Danıştan cinayetinde MOBESE kayıtları silinmişti ya, sizin yemek yediğiniz görüntüler nasıl sızdırıldı sanıyorsunuz? Bu size tehdit, gözdağı ve suikastten önceki son adımdır' diyor."

"İBB'YE HENÜZ BİR DÖNÜŞ YOK"

Cezaevi Müdürlüğü'nün gelen suikast ihbarını Edirne Savcılığı'na ilettiğini söyleyen Terkoğlu, savcılığın da 'bize böyle bir ihbar geldi' diyerek dilekçeyi İBB'ye gönderdiğini ifade etti.

İBB'nin cezaevinden kendilerine ulaşan ihbarı 11 Şubat 2022 tarihinde İstanbul Valiliği'ne bildirdiğini kaydeden Barış Terkoğlu, valiliğin durumu Emniyet Müdürlüğü'ne ilettiğini söyledi.

Sürecin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tıkandığını ifade eden Terkoğlu, dilekçeyle ilgili aradığı resmi kurumlardan hiçbir bilgi alamadığını, İBB'ye de herhangi bir dönüş olmadığını kaydetti.

YORUMLAR
500
'YSK üyelerine hakaret' davasında İmamoğlu'nun avukatının reddi hakim talebine ret 'YSK üyelerine hakaret' davasında İmamoğlu'nun avukatının reddi hakim talebine ret

Danıştay Cinayeti, Osman Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suikast iddiası! Danıştay cinayeti hükümlüsü mektup yazdı, İmamoğlu'na suikast yapılacak! - Son Dakika


Son Dakika
09:03 Erken seçimin habercisi mi? Resmi Gazete'de YSK için oy verme kabini ihalesi açıldı
09:00 Hastanede röntgen çektirmek isteyen hastaları dolandırdı! 'Sahte emanetçi'nin 33 faili meçhul olaya karıştığı belirlendi
08:56 Rus gazeteci bombalı saldırı sonucu Kiev'de yaşamını yitirdi
08:56 Suikast iddiası! Danıştay cinayeti hükümlüsü mektup yazdı, İmamoğlu'na suikast yapılacak!
08:45 Türkiye, Ukraynalı akademisyenleri davet etti: Çalışmalara burada devam edin
08:40 3 kişinin yaşadığı ev cayır cayır yandı, vatandaşlar paylaşım derdine düştü!
07:30 Rusya-Ukrayna savaşının birinci ayında NATO zirvesi: Biden'ı Avrupa'da ne bekliyor?
08:24 Piyasalarda son durum: Dolar ve Euro ne kadar oldu?
08:19 Altının gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 24 Mart güncel altın fiyatları
08:09 Son Dakika! Seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini de kapsayan kanun teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu'ndan geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 09:10:36. #1.11#
SON DAKİKA: Suikast iddiası! Danıştay cinayeti hükümlüsü mektup yazdı, İmamoğlu'na suikast yapılacak! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement