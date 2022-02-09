Üye Girişi
Suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın küçük oğlunun hayrete düşüren fotoğrafları! Lüks araçlarla direksiyon başında poz - Son Dakika

Suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın küçük oğlunun hayrete düşüren fotoğrafları! Lüks araçlarla direksiyon başında poz

09.02.2022 12:11

Sedat Peker'in iddiaları ile gündemde yer alan Kıbrıslı iş insanı Halil Falyalı, önceki gün Kıbrıs'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Falyalı'nın ölümü büyük ses getirirken, oğlunun araba koleksiyonu sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde küçük çocuğun birbirinden lüks araçlarla poz verdiği görülüyor.

Sedat Peker'in Youtube kanalından yayınladığı videolarda ismi geçen Halil Falyalı'nın önceki gün silahlı saldırı sonrası öldürülmesi bir anda Türkiye'de ve Kıbrıs'ta gündeme oturdu. Saldırı sırasında Falyalı'nın şoförü de hayatını kaybetti.

SALDIRI EVİNİN ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Halil Falyalı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın küçük oğlunun lüks araç koleksiyonu dudak uçuklattı

ŞÜPHELİLERİN FOTOĞRAFI DA PAYLAŞILDI

Olayın ardından şüphelilere ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf da paylaşıldı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen şüphelilerin, sürat teknesiyle Kıbrıs'tan ayrıldıkları öne sürüldü.

Suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın küçük oğlunun lüks araç koleksiyonu dudak uçuklattı

OĞLUNUN LÜKS ARAÇ KOLEKSİYONU DİKKAT ÇEKTİ

Tüm bu olayların ardından iş insanı Halil Falyalı'nın henüz 10'lu yaşlardaki oğlunun lüks araçlarla verdiği pozlar da yeniden gündem oldu. Söz konusu videodaki milyonluk araçların Falyalı'nın oğluna ait olduğu belirtiliyor. Arabaların üzerinde poz veren çocuk, direksiyona da geçiyor.

YORUMLAR
500

Halil Falyalı, Sedat Peker, Tragger, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın küçük oğlunun hayrete düşüren fotoğrafları! Lüks araçlarla direksiyon başında poz - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:06 2. Kadir Şeker vakasında tahliye! Eşini ve kızını bıçaklayan adamı engellerken yaralayan genç serbest bırakıldı
11:58 Pandemi'de çalıştıkları için şirket, çalışanlarını tatile gönderiyor!
11:53 Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler oldu? Han, Ceylin ile ilgili ne karara vardı?
11:52 Falyalı öldürüldü, Sedat Peker'in iddiaları yeniden hatırlandı! "Ortadoğu'nun uyuşturucu patronu" demişti!
11:48 Yaralı şoförün annesi konuştu: Şafak Bey vurulunca şaşırmış!
11:35 Artık bir çay ve kahveyle akşama kadar oturulamayacak! Restoranlarda açılış ücreti dönemi
11:35 Çiller "şimdilik böyle bir şey yok" demişti! Kulat: Çiller parti kuruyor, kesin bilgi!
11:31 9 Şubat 2022 Çarşamba günü altının gram fiyatı 799 lira seviyesinden işlem görüyor
11:29 Ünlü şarkıcı Anne Marie, sahnede dengesini kaybedip düştü!
11:27 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer paylaştı! İzsu'ya gelen elektrik faturası 800 milyona çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 12:17:14. #1.12#
SON DAKİKA: Suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın küçük oğlunun hayrete düşüren fotoğrafları! Lüks araçlarla direksiyon başında poz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement