Sedat Peker'in Youtube kanalından yayınladığı videolarda ismi geçen Halil Falyalı'nın önceki gün silahlı saldırı sonrası öldürülmesi bir anda Türkiye'de ve Kıbrıs'ta gündeme oturdu. Saldırı sırasında Falyalı'nın şoförü de hayatını kaybetti.
Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Halil Falyalı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.
Olayın ardından şüphelilere ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf da paylaşıldı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen şüphelilerin, sürat teknesiyle Kıbrıs'tan ayrıldıkları öne sürüldü.
Tüm bu olayların ardından iş insanı Halil Falyalı'nın henüz 10'lu yaşlardaki oğlunun lüks araçlarla verdiği pozlar da yeniden gündem oldu. Söz konusu videodaki milyonluk araçların Falyalı'nın oğluna ait olduğu belirtiliyor. Arabaların üzerinde poz veren çocuk, direksiyona da geçiyor.
Son Dakika › Güncel › Suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın küçük oğlunun hayrete düşüren fotoğrafları! Lüks araçlarla direksiyon başında poz - Son Dakika