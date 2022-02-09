Suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın küçük oğlunun hayrete düşüren fotoğrafları! Lüks araçlarla direksiyon başında poz - Son Dakika

Sedat Peker'in Youtube kanalından yayınladığı videolarda ismi geçen Halil Falyalı'nın önceki gün silahlı saldırı sonrası öldürülmesi bir anda Türkiye'de ve Kıbrıs'ta gündeme oturdu. Saldırı sırasında Falyalı'nın şoförü de hayatını kaybetti.

SALDIRI EVİNİN ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Halil Falyalı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

ŞÜPHELİLERİN FOTOĞRAFI DA PAYLAŞILDI

Olayın ardından şüphelilere ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf da paylaşıldı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen şüphelilerin, sürat teknesiyle Kıbrıs'tan ayrıldıkları öne sürüldü.

OĞLUNUN LÜKS ARAÇ KOLEKSİYONU DİKKAT ÇEKTİ

Tüm bu olayların ardından iş insanı Halil Falyalı'nın henüz 10'lu yaşlardaki oğlunun lüks araçlarla verdiği pozlar da yeniden gündem oldu. Söz konusu videodaki milyonluk araçların Falyalı'nın oğluna ait olduğu belirtiliyor. Arabaların üzerinde poz veren çocuk, direksiyona da geçiyor.