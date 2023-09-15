Suikast sonucu öldürülen uyuşturucu mafyası lideri öbür dünyada ihtiyacı olacağı gerekçesi ile ağır silahlarla gömüldü - Son Dakika

Suikast sonucu öldürülen uyuşturucu mafyası lideri öbür dünyada ihtiyacı olacağı gerekçesi ile ağır silahlarla gömüldü

Suikast sonucu öldürülen uyuşturucu mafyası lideri öbür dünyada ihtiyacı olacağı gerekçesi ile ağır silahlarla gömüldü
Son Güncelleme: 15.09.2023 17:47

Ekvador'daki Los Fatales uyuşturucu çetesinin lideri Manuel Julián Sevillano Bustamante, ailesi ve arkadaşları tarafından silahlarla dolu bir şekilde gömüldü. Sevillano, bir araba yıkama yerinde silahlı saldırıya uğradı ve hastaneye yetiştirildi ancak kurtarılamadı. Cenaze töreninde, tabutun içine çeşitli silahlar yerleştirildi. Bu durum, Latin Amerika'nın bazı bölgelerinde yaygın bir uygulama olup, ölünün öteki dünyaya götürmesi istenen eşyaların bırakılmasını içerir.

Suikast sonucu öldürülen uyuşturucu karteli lideri, arkadaşları ve ailesi tarafından öbür dünyada ihtiyacı olacağı gerekçesi ile tabutu baştan sona ağır silahlarla donatılarak gömüldü.

Suikast sonucu öldürülen uyuşturucu mafyası lideri öbür dünyada ihtiyacı olacağı gerekçesi ile ağır silahlarla gömüldü

Manuel Julián Sevillano Bustamante, 39 yaşındaydı ve iddialara göre Ekvador'daki Los Ríos bölgesindeki Los Fatales uyuşturucu çetesinin lideriydi.

Çete, daha büyük Los Choneros karteli ile bağlantılı olduğu düşünülüyor. Sevillano, kızı ve bir koruma ile birlikte olduğu bir araba yıkama servisinde çarşamba günü (13 Eylül) açık alanda silahlı saldırıya uğradı. Hastanede saldırı da yaralanan koruması ile beraber hayatını kaybetti.

Suikast sonucu öldürülen uyuşturucu mafyası lideri öbür dünyada ihtiyacı olacağı gerekçesi ile ağır silahlarla gömüldü

Cenaze töreninde çekilen videoda, cesedinin etrafında toplanan insanların tabutun içine küçük tabancalardan büyük tüfeklere kadar uzanan silahlar yerleştirdiğini gösteriyor. Açık tabutlara eşya koymak dünya genelinde yaygın bir uygulamadır. Bazı kültürlerde, fotoğraf gibi duygusal eşyalar cesetle birlikte bırakılır.

Bu demek oluyor ki, Sevillano'nun ailesi ve arkadaşları öbür dünyada da düşmanları olacağı ve düşmanlara karşı kendisini korumak için silahlara ihtiyacı olacak.

Cenaze töreninde polis muhtemel intikam alma saldırılarına karşı geniş güvenlik önlemi aldı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Suç

Suç, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Suç Suikast sonucu öldürülen uyuşturucu mafyası lideri öbür dünyada ihtiyacı olacağı gerekçesi ile ağır silahlarla gömüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suikast sonucu öldürülen uyuşturucu mafyası lideri öbür dünyada ihtiyacı olacağı gerekçesi ile ağır silahlarla gömüldü - Son Dakika
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