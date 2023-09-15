Suikast sonucu öldürülen uyuşturucu mafyası lideri öbür dünyada ihtiyacı olacağı gerekçesi ile ağır silahlarla gömüldü

Suikast sonucu öldürülen uyuşturucu karteli lideri, arkadaşları ve ailesi tarafından öbür dünyada ihtiyacı olacağı gerekçesi ile tabutu baştan sona ağır silahlarla donatılarak gömüldü.

Manuel Julián Sevillano Bustamante, 39 yaşındaydı ve iddialara göre Ekvador'daki Los Ríos bölgesindeki Los Fatales uyuşturucu çetesinin lideriydi.

Çete, daha büyük Los Choneros karteli ile bağlantılı olduğu düşünülüyor. Sevillano, kızı ve bir koruma ile birlikte olduğu bir araba yıkama servisinde çarşamba günü (13 Eylül) açık alanda silahlı saldırıya uğradı. Hastanede saldırı da yaralanan koruması ile beraber hayatını kaybetti.

Cenaze töreninde çekilen videoda, cesedinin etrafında toplanan insanların tabutun içine küçük tabancalardan büyük tüfeklere kadar uzanan silahlar yerleştirdiğini gösteriyor. Açık tabutlara eşya koymak dünya genelinde yaygın bir uygulamadır. Bazı kültürlerde, fotoğraf gibi duygusal eşyalar cesetle birlikte bırakılır.

Bu demek oluyor ki, Sevillano'nun ailesi ve arkadaşları öbür dünyada da düşmanları olacağı ve düşmanlara karşı kendisini korumak için silahlara ihtiyacı olacak.

Cenaze töreninde polis muhtemel intikam alma saldırılarına karşı geniş güvenlik önlemi aldı.