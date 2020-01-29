Suikast timi 'yağma'dan yargılanacak - Son Dakika

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamaları tamamlanan ve Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi tarafından kararı onanan 'suikast' timine bu defa 'Nitelikli Yağma' suçundan iddianame hazırlandı. Sanıklar hakkında 10-15 yıl arasında hapis istemiyle hazırlanan iddianame Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi ve ilk duruşma bugün yapıldı.



15 Temmuz 2016'da Fetullahçı terör örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele gelen ve Cumhurbaşkanını derdest etmek isteyen suikast timinden 37 kişi hakkında 'Silahla, gece vakti birden fazla kişi ile işyerinde yağma' suçundan Muğla Cumhuriyet Savcıları tarafından iddianame hazırlandı. İddianame Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, ilk duruşma bugün yapıldı. Duruşmaya sanıklardan Şükrü Seymen ve Taner Berber katılırken, diğer sanıklarla SEGBİS sistemi ile bağlantı kuruldu.



İddianamede, sanıkların 15 Temmuz darbe girişimi esnasında yol kesmek suretiyle durdurdukları araçlardan silah zoru ile indirip kimlik, cep telefonu, silah gibi eşyalarını ayıp araziye atan terör örgütü mensuplarının eylemlerinin yağma suçunu oluşturacağı, ayrı eylemin gece vakti müştekiler görev yaptıkları iş mahallinde silahla ve birden fazla kişiyle işlenmesi nedeniyle TCK'nın 149/1. (a), (c), (d), (h) maddesinde düzenlenen nitelikli hallerin de oluştuğu belirtildi. Sanıklar hakkında nitelikli yağma suçundan 10-15 yıl arası hapis cezası talep edildi.



Yağma suçundan yargılanan sanıklar:



Gökhan Şahin Sönmezateş, Zekeriya Kuzu, Yücel Ekizoğlu, Şükrü Seymen, Taner Berber, Yakup Özcan, Hasan Arslanbay, Abdülhamit Gülerden, Ahmet Koçan, Ali Aktürk, Ali Sarıbey, Aydın Özsıcak, Bahadır Sagun, Burkay Karatepe, Davut Uçum, Ekrem Benli, Enes Yılmaz, Ergün Şahin, Erkan Çıkat, Gökhan Güçlü, Haldun Gülmez, Haydan Murat Özden, İlyas Yaşar, İsmail Yiğit, Mehmet Cantaz, Mehmet Demir, Mehmet Öztürk, Muammer Gözübüyük, Muhammet Burak İpek, Murat Dağlı, Murat Gösterit, Murat Köse, Mustafa Serdar Özay, Ömer Faruk Göçmen, Selman Çankaya, Serkan Elçi ve Zeki Göçmen. - MUĞLA