Son Dakika Haberleri: Suikast timine mühimmat veren FETÖ şüphelisi sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Suikast timine mühimmat veren FETÖ şüphelisi sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü

1 saat önce

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında "Cumhurbaşkanı'na suikast ve fiili saldırı suçuna yardım etmek ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından aranan ve Eskişehir'de yakalandıktan sonra dün gece İzmir'e getirilen şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Suikast timine mühimmat veren FETÖ şüphelisi sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü, System.String[]

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında " Cumhurbaşkanı'na suikast ve fiili saldırı suçuna yardım etmek ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından aranan ve Eskişehir'de yakalandıktan sonra dün gece İzmir'e getirilen şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.


15 Temmuz 2016 günü, Cumhurbaşkanı'na suikast yapmak amacı ile Muğla'nın Marmaris ilçesine giden MAK Timlerine Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının 1. No'lu Cephaneliğinden mühimmat verdiği tespit edilen A.Ö. hakkında İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında, "Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanı'na suikast ve fiili saldırı suçuna yardım etmek ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından aranan A.Ö. Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra dün gece saatlerinde İzmir'e getirilen şüpheli A.Ö., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin sona ermesinin ardından adliyeye sevk edilecek. - İZMİR

Cumhurbaşkanı, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sanatçı Haluk Levent İzmir konserinde direk dansı yaptı
İzmir'de meydana gelen göçük 2 aracı yuttu! Vatandaşlar büyük panik yaşadı CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplandı Son Dakika: Büyükşehir belediye başkanlarına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işten çıkarmaları eleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 15:01:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suikast timine mühimmat veren FETÖ şüphelisi sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]