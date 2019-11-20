Son Dakika Haberleri: Suikasta uğrayan Maltalı gazeteci cinayetinde 2 yıl sonra gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Suikasta uğrayan Maltalı gazeteci cinayetinde 2 yıl sonra gözaltı - Son Dakika

Suikasta uğrayan Maltalı gazeteci cinayetinde 2 yıl sonra gözaltı

6 saat önce

Malta'da, polis ekipleri 2017 yılında aracına konan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden gazeteci Daphne Caruana Galizi'nın cinayetinde parmağı bulunduğu gerekçesiyle ülkenin önde gelen iş adamlarından Yorgen Fenech'i gözaltına aldı.

Suikasta uğrayan Maltalı gazeteci cinayetinde 2 yıl sonra gözaltı, System.String[]

Malta'da, polis ekipleri 2017 yılında aracına konan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden gazeteci Daphne Caruana Galizi'nın cinayetinde parmağı bulunduğu gerekçesiyle ülkenin önde gelen iş adamlarından Yorgen Fenech'i gözaltına aldı.


Malta'da yolsuzluk haberlerini gündeme taşıyan gazeteci Daphne Caruana Galizia, 2017 yılında aracına konan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Galizia'nın ölümünün ardından başlayan soruşturma kapsamında polis ekipleri, ülkenin önde gelen iş adamlarından Yorgen Fenech'i cinayetle bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle yatında gözaltına aldı. Gözaltı, hükümetin cinayete aracılık edenlere yönelik bir af olabileceği açıklamasından sonra gerçekleştirildi.


Galizia aracına konan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmesinden 8 ay önce, sitesinde Maltalı politikacılara ait Dubai'deki gizemli bir şirket hakkında araştırma yayınlamıştı. Ancak, şirketin sahibinin kim olduğuna dair bir açıklama yapamamıştı. Şirketin sahibin Fenech olması ihtimali üzerinde duruluyor. - VALLETTA

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Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:33 Kaynak: İHA
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