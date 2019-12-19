Suikasta uğrayan Rus Büyükelçi Andrey Karlov ölümünün 3. yılında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika Suikasta uğrayan Rus Büyükelçi Andrey Karlov ölümünün 3. yılında anıldı - Son Dakika

Suikasta uğrayan Rus Büyükelçi Andrey Karlov ölümünün 3. yılında anıldı

6 saat önce

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği görevini yürüttüğü esnada uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Andrey Karlov, ölümünün üçüncü yıl dönümünde Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

Suikasta uğrayan Rus Büyükelçi Andrey Karlov ölümünün 3. yılında anıldı, System.String[]

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği görevini yürüttüğü esnada uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Andrey Karlov, ölümünün üçüncü yıl dönümünde Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle anıldı.


Karlov için düzenlenen törene Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Yönet Can Tezel, TBMM Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu milletvekilleri, Ankara'daki diplomatik misyonlar ve büyükelçiler katıldı. Törende ilk olarak Rus askerleri büyükelçiliğin içerisinde bulunan Karlov anıtına karanfiller bıraktı. Ardından Rusya Büyükelçisi Yerhov ve anma etkinliğine katılanlar anıtına karanfiller bırakıldı. Ardından Karlov'un anısına büyükelçilik içerisinde müzikal düzenlendi.


Türk-Rus ilişkileri


Müzikal öncesinde konuşan Büyükelçi Yerhov, " 19 Aralık'ta her seferinde bir araya geldiğimizde büyük bir acı hissediyoruz. Bizden zamansız ayrılan sayın dostumuz Andrey Karlov'u anmak için buradayız. Bugün Karlov'un nasıl aramızda yaşadığını ve burada olduğunu hatırlamaya çalışacağız Onun anısı için birlikte neler yapabileceğimiz için fikir teatisinde bulunacağız. İkili ilişkiler ve ortak faaliyetleri yürütmek görevlerimiz arasındadır. Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı devam etmekte, Türk Akımı Doğal Gaz Boru Hattı faaliyete geçmek üzere, turizm noktasında tüm rekorları kırmış bulunmaktayız. Parlamenterler arası işbirliği gelişmekte. Yakında da liderlerimiz bir araya gelecekler. Tüm bu sıraladıklarım sayın Andrey Karlov'un büyük bir anıtı olacaktır" dedi.


"Türk devleti adına taziyelerimizi bildiriyoruz"


Dışişleri Genel Müdürü Can Tezel ise, "Burada büyükelçi Karlvo'un kaybedilmesinin acısını sizlerle birlikte hatırlamak üzere bulunuyorum. Türk devleti adına taziyelerimizi bildiriyoruz bakanlığımız adına.. Sayın Karlov ile şahsi olarak çalışmadık ama hakkında çok şey duydum. Dolayısıyla vatanperver tecrübeli, ehil ve akil bir büyükelçi olduğunu biliyorum. Böyle insanların kaybı sadece temsil ettikleri ülkeler için değil özellikle dünyanın bugünlerde daha fazla ihtiyaç duyduğu diplomaside de kayıptır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Ankara, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:34 Kaynak: İHA
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