Suikasttan kurtulan Meksikalı gazeteciden Devlet Başkanı Obrador'a: Bizi tek tek öldürüyorlar - Son Dakika
Son Dakika Dünya Suikasttan kurtulan Meksikalı gazeteciden Devlet Başkanı Obrador'a: Bizi tek tek öldürüyorlar - Son Dakika Dünya

Suikasttan kurtulan Meksikalı gazeteciden Devlet Başkanı Obrador'a: Bizi tek tek öldürüyorlar

23 dakika önce

Meksika'da suikasttan ağır yara ve sakatlık ile kurtulan video blogger Paul Velazquez'in bir basın toplantısı sırasında Devlet Başkanı Andres Manuel Obrador'a söyledikleri ülkede ve dünyada geniş yankı buldu.

Suikasttan kurtulan Meksikalı gazeteciden Devlet Başkanı Obrador'a: Bizi tek tek öldürüyorlar, System.String[]

Meksika'da suikasttan ağır yaralı halde kurtulan video blogger Paul Velazquez'in, Devlet Başkanı Andres Manuel Obrador'a gazetecilerle ilgili verdiği vaatleri hatırlatıp 'Bizi tek tek öldürüyorlar' demesi geniş yankı buldu.


Bir basın toplantısında, gazetecilerin ülkede karşılaştığı riskleri ve tehlikeleri hatırlatan Velazquez, "Sayın başkan bizi öldürüyorlar, lütfen unutmayın, bizi teker teker öldürüyorlar. Araştırmacı gazeteciler yolsuz iktidar sahipleri için av hayvanları değildir." diyerek adaletin sağlanmasını istedi.

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Meksika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:40 
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