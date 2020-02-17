"suit" Adlı Tiyatro Oyunu Kapadokya Kültür Ve Sanat Merkezi'nde sahnelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'suit' Adlı Tiyatro Oyunu Kapadokya Kültür Ve Sanat Merkezi'nde sahnelendi - Son Dakika

"suit" Adlı Tiyatro Oyunu Kapadokya Kültür Ve Sanat Merkezi'nde sahnelendi

36 dakika önce

"SUİT- Düğün Dündü, Bugün Bugün" adlı 2 perdelik komedi oyunu, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelendi.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da izlediği oyuna Nevşehirliler büyük ilgi gösterdi.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Tiyatro Geceleri' etkinliği çerçevesinde bu hafta "SUİT- Düğün Dündü, Bugün Bugün" adlı oyun tiyatro severler ile buluştu.

Robin Hawdon'un yazdığı, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Melis İşiten, Canan Atalay, Kerem Poyraz Kayaalp'in rol aldığı, Eyüp Emre Uçaray'ın yönettiği oyun Bolulu tiyatro severler tarafından büyük beğeni ve alkış aldı.

Oyunu Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı'nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ersan Erkut, Bektaş Demir ve Mustafa Alevli ile birlikte çok sayıda tiyatro sever izledi.

Evlenmek üzere olan çiftin düğün günü için tuttukları bir otelin süit odasında yakın arkadaşları ve olaya dahil olan kişilerle beklenmedik şekilde gelişen olayların anlatıldığı oyunun sonunda, Belediye Başkanı Rasim Arı oyuncuları tebrik ederek salonu dolduran Nevşehirlilere teşekkür etti.

Rasim Arı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:12 Kaynak: Bültenler
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