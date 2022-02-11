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Suit otelde uyuşturucuyla yakalandılar - Son Dakika

Suit otelde uyuşturucuyla yakalandılar

11.02.2022 18:24
Suit otelde uyuşturucuyla yakalandılar

Samsun'da polisin takibi sonucu suit otelde uyuşturucuyla yakalanan 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polisin takibi sonucu suit otelde uyuşturucuyla yakalanan 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'ndeki bir suit otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis tarafından yapılan takip ve çalışma sonucu suit otele baskın düzenledi. Otel adasında 20.02 gram bonzai, 5,17 gram metamfetamin ile 4 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili otelde bulunan E.T.(31) adlı genç kadın ile M.K.(38) ve M.T.(33) gözaltına alındı. M.T.'nin üzerinde 0.27 gram metamfetamin ve 1 adet sentetik ecza, E.T. adlı kadının ise üzerinde 5.81 gram bonzai ve 1.82 gram metamfetamin maddesi elde edildi. Ayrıca E.T. adlı kadının evinde arama yapan polis 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi. Olayla ilgili N.K. (20) adlı genç kadın da gözaltına alındı. N.B.'nin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve esrarlı sigara ele geçirildi. N.K. adlı kadın ile E.T. adlı kadın ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, E.T. adlı kadın ile M.K. ve M.T. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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Metamfetamin, Uyuşturucu, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suit otelde uyuşturucuyla yakalandılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suit otelde uyuşturucuyla yakalandılar - Son Dakika
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