Son dakika gündem: Sukavuşan'a Azerbaycan bayrağı dikildi - Son Dakika

Son dakika gündem: Sukavuşan'a Azerbaycan bayrağı dikildi
Gelen son dakika haberlerine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara yönelik yürütülen operasyonlar neticesinde Magadiz bölgesinin alındığını duyurmasının ardından Magadiz isminin tarihi ismi olan Sukavuşan olarak değiştirildiğini açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara yönelik yürütülen operasyonlar neticesinde Magadiz bölgesinin alındığını duyurmasının ardından Magadiz isminin tarihi ismi olan Sukavuşan olarak değiştirildiğini açıkladı. Daha sonra, Sukavuşan'a Azerbaycan askeri tarafından bayrak dikildi.
Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Yapılan operasyonlar kapsamında dün Magadiz bölgesinin hakim tepelerinin Ermenistan'dan kurtarıldığı duyurulmuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Magadiz bölgesinin tamamen Azerbaycan'ın eline geçtiğini söyledi. Magadiz'in ismi Aliyev tarafından tarihi ismi olan Sukavuşan olarak değiştirildi. Daha sonra Sukavuşan'a Azerbaycan askeri tarafından bayrak dikildi.
-İHA-
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 09:40 - Kaynak: İHA
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