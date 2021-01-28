Sukkar Şeker, üretimde geçen yılları katladı

Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları'nı işleten Albayrak Grubu markalarından Sukkar Şeker, 2020 yılı üretim sezonunu beklentilerin üzerinde kapattı.

Albayrak Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2019'a oranla geçen yıl şeker pancarı üretimi iki katına çıkarken, şeker üretiminde de artış yaşandı.

Çiftçiler, 2019'da 317 bin ton, 2020'de ise 611 bin ton şeker pancarı üretti. 2019'da 47 bin ton ve 2020'de 91 bin ton kristal şeker üretimi gerçekleştiren Sukkar Şeker, geçen yılı beklentilerin üzerinde kapattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sukkar Şeker Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Demir, 2020 üretim sezonunun, genel anlamda yağışlı ve hastalıksız bir sezon olarak geçtiği için verimlerin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini aktararak, "Tarım sektörü olarak genelde çiftçilerimizin de, biz üreticilerin de yüzü güldü. İnşallah 2021'de de fazla kuraklık yaşamadan verimli bir yıl daha geçiririz." ifadelerini kullandı.

"2021'de şeker pancarı üretiminin 500-550 bin tonlarda olacağını tahmin ediyoruz"

Her iki fabrika (Erzurum ve Erzincan) için 2018'de 438 bin ton, 2019'da 317 bin ton ve geçen yıl 611 bin ton net pancar üretimi yapıldığını bildiren Demir, 2019 yılının kurak ve hastalıklı geçmesinin üretimi çok olumsuz etkilediğini belirtti.

Demir, her iki fabrikada 2018'de toplam 60 bin ton, 2019'da 47 bin ton, 2020'de 91 bin ton kristal şeker üretimi gerçekleştirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"2019'da kuraklık ve hastalık nedeniyle şeker pancarı (ham madde) üretimi düşüşünden dolayı şeker üretimi de düşmüştür. Yani düşüş mevsimseldir. 2020 yılı bütün Türkiye'de olduğu gibi Erzurum ve Erzincan'da da beklentinin çok üzerinde, yaklaşık yüzde 50 verim artışı olmuştur. Mevsimin yağışlı ve hastalıksız gitmesinin önemli bir artısı var. 2021 yılı üretim mevsiminin 2020'ye göre biraz kurak gideceğini varsayıyoruz. Dolayısıyla şeker pancarı üretiminin 500-550 bin tonlarda, kristal şeker üretiminin de 72-78 bin ton aralığında olacağını tahmin ediyoruz. Bu rakam, 2020 gibi olmasa da bizim için tatmin edici bir rakamdır."

"İlk kez ihracat için şeker üretme fırsatımız oldu"

Eyüp Demir, 2020'de ihracat için de şeker üretildiğini belirterek, "2020 yılı beklenenin üzerinde verimli geçtiğinden ilk kez ihracat için de şeker üretme fırsatımız oldu. Yaklaşık 10 bin ton kadar ihracat için kristal şeker ürettik. Bunu direkt ihraç edebileceğimiz gibi ihracatçı firmalarımıza da vermeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir, fabrikalarının bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde Tarım ve Orman Bakanlığının daha çok yem bitkileri ve hayvancılığı teşvik ettiğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizce doğru da yapıyor. Ancak bu bölgede yer alan şeker fabrikalarının hayatiyetlerini sürdürebilmeleri için şeker pancarı ekiminin de teşvik edilmesi gerekiyor. Çünkü yem bitkilerinin yüksek teşvikleri olduğu sürece çiftçiyi şeker pancarı ekimine razı edemiyorsunuz. Bunu kamu otoritesinin yapması lazım. Sukkar olarak çok ciddi teşviklerde bulunuyoruz ama bu yeterli olmuyor. En azından Doğu Anadolu Bölgesi'ne özel 'havza bazlı destek' verilmesi gerekiyor."