SUKOVUŞAN - Ermenistan işgalinden 26 yıl sonra kurtarılan Sukovuşan, eski günlerine dönmeye hazırlanıyor - Son Dakika

Azerbaycan'ın 3 Kasım'da 26 yıllık Ermenistan işgaline son verdiği Sukovuşan, yaşamın tekrar başlayacağı günü bekliyor. Köy, Azerbaycan'ın birçok önemli tarım alanına su vermeye başlayan Madagiz Barajı ve Hristiyan Kafkas halklarından Albanlara ait Aziz Yeğişe Kilisesi gibi önemli tarihi, kültürel ve ekonomik değerlere sahip. Bölge, yaklaşık 29 kilometrelik Terter yolundaki mayınların temizlenmesi ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar yerleşime hazır hale gelecek.