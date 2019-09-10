Şükran Eroğlu anlattı: Şiddet gören kadınlar ne yapmalı?
50 dakika önce
Toplumun en büyük kanayan yarası olan kadına şiddet konusunda şiddet gören kadınlar ne yapmalı? İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Şükran Eroğlu, yapılması gerekenleri anlattı.
Toplumun en büyük kanayan yarası olan kadına şiddet konusunda şiddet gören kadınlar ne yapmalı? İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Şükran Eroğlu, yapılması gerekenleri anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:01
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