Şükran Günü'nde neye şükrediliyor? Gelenek nereden geliyor?

Şükran Günü, Amerika kıtasında hasat sonu elde edilen nimetlere şükredildiği, sonbaharda kutlanan bir bayram. ABD'de kasım ayının dördüncü perşembe gününe denk gelen geleneksel etkinlik Kanada'da ise ekim ayının ikinci pazartesi günü kutlanıyor.



Şükran Günü'nün tarihi Plymouth şehrinde Wampanoag kabilesine mensup Kızılderili ve İngiliz yerleşimcilerin üç gün süren bir hasat şenliğine dayanıyor.