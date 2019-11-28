Son Dakika Haberleri: Şükran Günü'nde neye şükrediliyor? Gelenek nereden geliyor?
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Şükran Günü'nde neye şükrediliyor? Gelenek nereden geliyor?

6 saat önce

Şükran Günü, Amerika kıtasında hasat sonu elde edilen nimetlere şükredildiği, sonbaharda kutlanan bir bayram. Tarihi, Plymouth şehrinde Wampanoag kabilesine mensup Kızılderili ve İngiliz yerleşimcilerin üç gün süren bir hasat şenliğine dayanıyor.

Şükran Günü'nde neye şükrediliyor? Gelenek nereden geliyor?, System.String[]

Şükran Günü, Amerika kıtasında hasat sonu elde edilen nimetlere şükredildiği, sonbaharda kutlanan bir bayram. ABD'de kasım ayının dördüncü perşembe gününe denk gelen geleneksel etkinlik Kanada'da ise ekim ayının ikinci pazartesi günü kutlanıyor.


Şükran Günü'nün tarihi Plymouth şehrinde Wampanoag kabilesine mensup Kızılderili ve İngiliz yerleşimcilerin üç gün süren bir hasat şenliğine dayanıyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:26 
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