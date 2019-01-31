Son Dakika Haberleri: 'Şükran Kurdakul Şiir Ödülü' Sahibini Arıyor

'Şükran Kurdakul Şiir Ödülü' Sahibini Arıyor

2 dakika önce

Kültür ve sanat alanında yaptığı etkinlikler ve düzenlediği yarışmalarla dikkat çeken Karşıyaka Belediyesi, bu yıl ikinci kez 'Karşıyaka Edebiyat Ödülleri' düzenliyor.

'Şükran Kurdakul Şiir Ödülü' Sahibini Arıyor, System.String[]

Her yıl farklı bir sanatçı adına açılan yarışma, bu kez 'şiir' dalında yapılacak ve Karşıyaka'da yaşamış olan unutulmaz şair ve yazar Şükran Kurdakul'un ismini taşıyacak.

SON BAŞVURU 30 NİSAN

Kalemine güvenen her katılımcı, yarışma için 30 Nisan 2019 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Yarışmanın seçici kurulunda ise Ahmet Özer, Arzu K. Ayçiçek, Efdal Sevinçli, Eray Canberk, Halim Yazıcı ve Hidayet Karakuş bulunacak. Birinci seçilecek eserin sahibine 5 bin lira ödül verilecek. Kazanan dosya belediyece kitap olarak yayımlanacak. Ödül töreni 6 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Yarışmaya ilişkin, 0232 399 40 92 numaralı telefon ile Karşıyaka Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden de detaylı bilgi alınabilecek.

SANATA KATKI

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "İlkini geçtiğimiz yıl Samim Kocagöz anısına roman dalında yaptığımız ve Gönül Çatalcalı'nın layık görüldüğü 'Karşıyaka Edebiyat Ödülleri'ni, bu kez de değerli edebiyatçımız Şükran Kurdakul'a ithaf ettik. Bu ödüller ile hem değerlerimize vefa gösteriyor, hem de yeni kalemlerin yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:01 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir Alkollü Müşteriyi Yumruklayarak Bayılttı, Sürükleyerek Dışarı Çıkardı Kadın Çalışanı Taciz Eden Alkollü Şahıs, Kick Boks Antrenörünün Gazabına Uğradı

Son dakika! Galatasaray'ın Yeni Golcüsü Kostas Mitroglou İstanbul'a Geldi Aile Bakanlığının Ankara İl Müdürü, Cinsel Taciz ve Araç Yolsuzluğu Haberlerinin Ardından Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 10:03:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Şükran Kurdakul Şiir Ödülü' Sahibini Arıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]