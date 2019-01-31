'Şükran Kurdakul Şiir Ödülü' Sahibini Arıyor

Her yıl farklı bir sanatçı adına açılan yarışma, bu kez 'şiir' dalında yapılacak ve Karşıyaka'da yaşamış olan unutulmaz şair ve yazar Şükran Kurdakul'un ismini taşıyacak.

SON BAŞVURU 30 NİSAN

Kalemine güvenen her katılımcı, yarışma için 30 Nisan 2019 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Yarışmanın seçici kurulunda ise Ahmet Özer, Arzu K. Ayçiçek, Efdal Sevinçli, Eray Canberk, Halim Yazıcı ve Hidayet Karakuş bulunacak. Birinci seçilecek eserin sahibine 5 bin lira ödül verilecek. Kazanan dosya belediyece kitap olarak yayımlanacak. Ödül töreni 6 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Yarışmaya ilişkin, 0232 399 40 92 numaralı telefon ile Karşıyaka Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden de detaylı bilgi alınabilecek.

SANATA KATKI

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "İlkini geçtiğimiz yıl Samim Kocagöz anısına roman dalında yaptığımız ve Gönül Çatalcalı'nın layık görüldüğü 'Karşıyaka Edebiyat Ödülleri'ni, bu kez de değerli edebiyatçımız Şükran Kurdakul'a ithaf ettik. Bu ödüller ile hem değerlerimize vefa gösteriyor, hem de yeni kalemlerin yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.