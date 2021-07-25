Şükran Oval kesenin ağzını açtı! Giydiği mayonun fiyatı 6 bin TL

Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin'in takımı Fenerbahçe ile kampta olmasının ardından kızı Mihran Ela ile tatile çıktı. Arkadaşlarıyla eğlenen Ovalı, denizde çektirdiği mayolu pozlarını da Instagram hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

6 BİN TL'LİK MAYO

Son olarak pembe ve mor renklerden oluşan bir mayo giyen Ovalı, peş peşe pozlar vererek Instagram'dan yayınladı. Ovalı'nın pozlarından çok tercih ettiği mayonun fiyatı gündem oldu. Başarılı oyuncunun mayoya tamı tamına 6 bin TL verdiği öğrenildi.