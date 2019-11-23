Son Dakika Haberleri: Şükran Ovalı ile Erkan Kolçak Köstendil böyle barıştı!
Son Dakika Magazin Şükran Ovalı ile Erkan Kolçak Köstendil böyle barıştı! - Son Dakika Magazin

Şükran Ovalı ile Erkan Kolçak Köstendil böyle barıştı!

6 saat önce

İkilinin dostluğunun bitmesinde Ovalı'nın futbolcu eşi Caner Erkin'in etkili olduğu söylenmişti.

Şükran Ovalı ile Erkan Kolçak Köstendil böyle barıştı!, System.String[]

İkilinin dostluğunun bitmesinde Ovalı'nın futbolcu eşi Caner Erkin'in etkili olduğu söylenmişti. İki eski dost yıllar sonra barıştı. Barışmanın şerefine Köstendil, Ovalı'nın evine gitti. Erkin çiftinin minik kızları Mihran Ela'yla vakit geçirdi.


Erkan Kolçak Köstendil, Şükran Ovalı'yla barışmanın şerefine çiftin minik kızları Mihran Ela'yı ziyaret etti.

Erkan Kolçak Köstendil, Şükran Ovalı, Caner Erkin, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:22 
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